Menyelami Arti Kemerdekaan Lewat Sejarah, Persatuan Indonesia Jadi Hal Penting

JAKARTA - Kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang para pahlawan kemerdekaan. Tak hanya berjuang dalam mengusir penjajah yang pada saat itu menduduki Indonesia saja, tetapi juga berjuang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, gejolak perlawanan telah muncul diberbagai daerah. Gejolak perlawanan inilah yang kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh besar.

Segala macam upaya dikerahkan, tetapi pada akhirnya hanya sedikit yang dapat meraih keberhasilan. Sehingga kolonialisme Belanda masih terus berlanjut.

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya persatuan dan rasa nasionalisme. Tokoh-tokoh besar tadi berjuang memukul mundur para penjajah untuk wilayahnya masing-masing, atau dapat dikatakan sebagai perjuangan yang bersifat kedaerahan.

Selain itu, rakyat Nusantara belum memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Mereka belum bersatu dalam satu tubuh bernama Indonesia.