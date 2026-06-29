Logo HUT Ke-81 RI Diumumkan, Ini Filosofi dan Maknanya

JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Logo terpilih merupakan karya anak bangsa, Fajar Novario asal Padang, yang menerjemahkan tema besar HUT ke-81 RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

"Karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73 persen dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario. Karya Anda ditetapkan sebagai logo Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026," kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro.

Menurut Juri, secara visual logo tersebut tampil tegas dengan filosofi yang kuat. Desainnya merupakan hasil eksplorasi beragam motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara.

"Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," ujarnya.

Desain angka 81 karya Fajar terinspirasi dari berbagai pola adat dan simbol kebangsaan. Pola di bagian tengah angka 8, misalnya, mengadopsi bentuk perisai adat yang dirajut secara silang dan saling mengunci sebagai representasi kekuatan rakyat.

Sementara itu, pola yang mengelilingi bagian tengah angka 8 terinspirasi dari bunga kapas yang menjadi simbol kesejahteraan dalam sila kelima Pancasila. Adapun bentuk angka 8 juga terinspirasi dari mata rantai yang merepresentasikan nilai keadilan, kesetaraan, saling terhubung, dan saling menguatkan sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila.