Prabowo Janji Tindak Lanjuti Usulan Penambahan Beasiswa Doktor bagi Dosen

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menindaklanjuti usulan penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/6/2026).

"Sepintas saya baca tadi, saya dengar banyak usul yang sangat baik, sangat masuk akal, dan akan segera kita tindak lanjuti. Jadi, sebagai contoh usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, ini usul yang sangat baik dan akan kita tindak lanjuti," kata Prabowo.

Menurut Presiden, berbagai masukan dari masyarakat harus segera direspons agar penyelesaian persoalan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok pun segera saya tindak lanjuti," ujarnya.