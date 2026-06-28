Mensesneg: Presiden Prabowo Tambah Anggaran Riset hingga Rp4 Triliun

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menambah anggaran riset nasional hingga Rp4 triliun sebagai upaya memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai mendampingi Presiden Prabowo menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/6/2026).

"Sudah dong (ditambah anggaran riset). Kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di Istana, beliau (Presiden Prabowo) sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka Rp4 triliun," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, arahan Presiden tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindaklanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN, yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor IPB, untuk menyatukan semua riset kita," ujarnya.