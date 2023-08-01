Pemuda 15 Tahun Tewas Setelah Dianiaya Anak Ketua DPRD Ambon

AMBON - Seorang remaja berusia 15 tahun berinisial RSS meninggal dunia setelah dianiaya oleh Abdi Toisuta, anak Ketua DPRD Kota Ambon yakni Elly Toisuta, di kawasan Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Peristiwa yang terjadi pada 30 Juli lalu akibat cekcok itu kini ditangani Polresta Ambon dan telah menetapkan Abdi Toisuta sebagai tersangka.

Kronologi kejadian bermula saat sepeda motor korban menyenggol pelaku ketika melewati sebuah jalan kecil. Tak terima, pelaku memukul kepala korban yang masih memakai helm sebanyak tiga kali.