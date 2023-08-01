Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemuda 15 Tahun Tewas Setelah Dianiaya Anak Ketua DPRD Ambon

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |17:37 WIB
Pemuda 15 Tahun Tewas Setelah Dianiaya Anak Ketua DPRD Ambon
A
A
A

AMBON - Seorang remaja berusia 15 tahun berinisial RSS meninggal dunia setelah dianiaya oleh Abdi Toisuta, anak Ketua DPRD Kota Ambon yakni Elly Toisuta, di kawasan Talake, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

Peristiwa yang terjadi pada 30 Juli lalu akibat cekcok itu kini ditangani Polresta Ambon dan telah menetapkan Abdi Toisuta sebagai tersangka.

 BACA JUGA:

Kronologi kejadian bermula saat sepeda motor korban menyenggol pelaku ketika melewati sebuah jalan kecil. Tak terima, pelaku memukul kepala korban yang masih memakai helm sebanyak tiga kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178284/anang-Fbl9_large.jpg
Respons Kejagung Soal Arahan Presiden Prabowo Jangan Kriminalisasi Masyarakat Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178265/nurma-MpyQ_large.jpg
Diputuskan Setelah 8 Bulan Pacaran, Pria di Jagakarsa Bakar Rumah Mantan Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175213/penikam-8aEB_large.jpg
Polisi Tangkap Penikam Pria Paruh Baya di Johar Baru, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/338/3115131/ilustrasi_penangkapan-spS5_large.jpeg
Bang Jago Palak Bus Travel di Cengkareng Jakbar untuk Beli Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/519/3024005/dua-pekan-operasi-sikat-semeru-polda-jatim-gulung-ribuan-bandit-jalanan-CnPr5QDvpu.jpg
Dua Pekan Operasi Sikat Semeru, Polda Jatim Gulung Ribuan Bandit Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/338/2974685/kesulitan-ekonomi-ibu-kandung-tega-jual-anak-rp4-juta-c6ALpj1yqW.jpg
Kesulitan Ekonomi, Ibu Kandung Tega Jual Anak Rp4 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement