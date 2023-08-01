Hari Ketiga Petani Tertimbun Longsor di Cianjur, Pencarian Nihil

CIANJUR - Hari ketiga pencarian terhadap warga tertimbun longsor di Desa Simpang, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur, masih nihil. Basarnas terus mencari korban.

Basarnas Bandung bersama Tim SAR Gabungan telah melaksanakan upaya pencarian terhadap petani yang dilaporkan tertimbun longsor, Senin (31/7/2023). Menurut keterangan Komandan Tim Rescue Basarnas Bandung, A Rafik, Tim SAR Gabungan telah melaksanakan pencarian di sekitar LKP (Last Known Position) dengan menggunakan tiga unit alkon dan juga pencarian manual.

"Hingga pukul 16.30 WIB Hasil pencarian Tim SAR Gabungan hari ini masih nihil, pencarian akan dilanjutkan esok hari (Selasa-red)," ujarnya.

Selain itu juga pencarian hari ini di bantu dengan K9 dari Polres Cianjur. Kendala pencarian yaitu banyaknya material bebatuan di lokasi kejadian, banyaknya batang pepohonan, medan terjal hingga sulitnya signal untuk berkomunikasi.