Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Hari Ketiga Petani Tertimbun Longsor di Cianjur, Pencarian Nihil

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |01:04 WIB
Hari Ketiga Petani Tertimbun Longsor di Cianjur, Pencarian Nihil
Pencarian korban longsor di Cianjur, Jabar. (Ist)
A
A
A

CIANJUR - Hari ketiga pencarian terhadap warga tertimbun longsor di Desa Simpang, Kecamatan Pasirkuda, Kabupaten Cianjur, masih nihil. Basarnas terus mencari korban.

Basarnas Bandung bersama Tim SAR Gabungan telah melaksanakan upaya pencarian terhadap petani yang dilaporkan tertimbun longsor, Senin (31/7/2023). Menurut keterangan Komandan Tim Rescue Basarnas Bandung, A Rafik, Tim SAR Gabungan telah melaksanakan pencarian di sekitar LKP (Last Known Position) dengan menggunakan tiga unit alkon dan juga pencarian manual.

"Hingga pukul 16.30 WIB Hasil pencarian Tim SAR Gabungan hari ini masih nihil, pencarian akan dilanjutkan esok hari (Selasa-red)," ujarnya.

Selain itu juga pencarian hari ini di bantu dengan K9 dari Polres Cianjur. Kendala pencarian yaitu banyaknya material bebatuan di lokasi kejadian, banyaknya batang pepohonan, medan terjal hingga sulitnya signal untuk berkomunikasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183487/longsor-AOZq_large.jpg
Tim SAR Kerahkan Alat Berat untuk Mencari 21 Korban Longsor Cilacap yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183473/longsor-qNuk_large.jpg
Longsor Terjang Cilacap, 2 Orang Meninggal dan 21 Lainnya Dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779/longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326/longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156444/longsor-sxPv_large.jpg
Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154276/longsor-jBKe_large.jpg
Luapan Air Kali Ciliwung Sebabkan Rumah Warga di Jaktim Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement