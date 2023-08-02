Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadapi Tantangan Global, Wapres Maruf Amin: Kuncinya Kita Bersatu

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |02:05 WIB
Hadapi Tantangan Global, Wapres Maruf Amin: Kuncinya Kita Bersatu
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: Satwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan sejumlah tantangan global masih akan mengancam meski kini pandemi Covid-19 sudah berakhir. Tantangan itu diantaranya krisis energi, krisis pangan, fenomena El Nino, juga kelaparan.

“Bebas kita dari Covid dan pengaruh dampak buruknya kita juga menghadapi juga tantangan baru keadaan Global yang belum menentu, krisis energi, krisis pangan, dan kita memasuki El Nino, ini juga tantangan baru. Memang di dunia ini banyak tantangan demi tantangan,” ungkap Wapres saat memberikan tausiyah pada zikir dan doa Kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (1/8/2023).

Wapres pun menegaskan bahwa kunci dari menghadapi semua tantangan Global bagi Indonesia adalah bersatu. “Banyak negara yang sekarang sudah banyak kelaparan, banyak juga krisis, tapi Indonesia Insyaallah. atas juga dukungan atas doa dari bapak ibu, para ulama, dan juga tentu kembali kepada inayah rabbaniyah. Kita memohon kepada Allah dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Kuncinya adalah kita bersatu.”

Apalagi, kata Wapres, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempersiapkan instrumen untuk menghadapi berbagai macam persoalan global yang berpotensi melanda Indonesia kedepan.

“Oleh karena itu mari kita hadapi situasi yang tidak menentu ini. Dan pemerintah di bawah pimpinan bapak Presiden Joko Widodo sudah mempersiapkan berbagai instrumen untuk menghadapi ini,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Covid-19 Wapres Maruf Amin
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183477//sma_72-r4Rm_large.jpg
Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180110//maruf-3A4y_large.jpg
Ma’ruf Amin: Santri Harus Kuasai Ilmu, Teknologi dan Menjadi Penggerak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178473//pemerintah-YctM_large.jpg
Kasus ISPA hingga Influenza Melonjak di Jakarta, Pramono: Bukan Pandemi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177186//flu_covid-NT7i_large.jpg
Ancaman Penyakit Influenza Lagi Marak, Ini Bedanya Tipe A dan B 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177175//flu-2W4Q_large.jpg
Gejala Influenza yang Miliki Tipe A, B dan C
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177099//penyakit_berpotensi_jadi_wabah_di_jakarta-FIGc_large.jpg
Dinkes Monitor Penyakit Berpotensi Jadi Wabah di Jakarta, Termasuk Covid-19 hingga ISPA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement