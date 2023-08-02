Hadapi Tantangan Global, Wapres Maruf Amin: Kuncinya Kita Bersatu

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan sejumlah tantangan global masih akan mengancam meski kini pandemi Covid-19 sudah berakhir. Tantangan itu diantaranya krisis energi, krisis pangan, fenomena El Nino, juga kelaparan.

“Bebas kita dari Covid dan pengaruh dampak buruknya kita juga menghadapi juga tantangan baru keadaan Global yang belum menentu, krisis energi, krisis pangan, dan kita memasuki El Nino, ini juga tantangan baru. Memang di dunia ini banyak tantangan demi tantangan,” ungkap Wapres saat memberikan tausiyah pada zikir dan doa Kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam (1/8/2023).

Wapres pun menegaskan bahwa kunci dari menghadapi semua tantangan Global bagi Indonesia adalah bersatu. “Banyak negara yang sekarang sudah banyak kelaparan, banyak juga krisis, tapi Indonesia Insyaallah. atas juga dukungan atas doa dari bapak ibu, para ulama, dan juga tentu kembali kepada inayah rabbaniyah. Kita memohon kepada Allah dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Kuncinya adalah kita bersatu.”

Apalagi, kata Wapres, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempersiapkan instrumen untuk menghadapi berbagai macam persoalan global yang berpotensi melanda Indonesia kedepan.

“Oleh karena itu mari kita hadapi situasi yang tidak menentu ini. Dan pemerintah di bawah pimpinan bapak Presiden Joko Widodo sudah mempersiapkan berbagai instrumen untuk menghadapi ini,” katanya.