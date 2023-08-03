Humor Gus Dur: Pemuda Non Muslim Pengin Miliki Gelar Gus

JAKARTA - Pada suatu sore KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur didatangi seorang tamu seorang pemuda non Muslim untuk mengaji kebangsaan dengan Presiden keempat Indonesia itu.

Usai mengaji kebangsaan bersama Gus Dur, pemuda tersebut bertanya tentang sebutan yang melekat pada diri Gus Dur.

Pemuda itu merasa, panggilan ‘Gus’ begitu istimewa. Hal itu disampaikannya kepada mantan Ketua PBNU tersebut.

"Gus, kuliah di mana agar saya dapat gelar ‘Gus’ seperti Gus Dur?" tanya si pemuda dilansir NUOnline, Kamis (2/8/2023).

"Enggak ada kuliah dan wisudanya," timpal Gus Dur.