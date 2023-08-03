Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Pemuda Non Muslim Pengin Miliki Gelar Gus

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |05:00 WIB
Humor Gus Dur: Pemuda Non Muslim Pengin Miliki Gelar Gus
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Pada suatu sore KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur didatangi seorang tamu seorang pemuda non Muslim untuk mengaji kebangsaan dengan Presiden keempat Indonesia itu.

Usai mengaji kebangsaan bersama Gus Dur, pemuda tersebut bertanya tentang sebutan yang melekat pada diri Gus Dur.

Pemuda itu merasa, panggilan ‘Gus’ begitu istimewa. Hal itu disampaikannya kepada mantan Ketua PBNU tersebut.

"Gus, kuliah di mana agar saya dapat gelar ‘Gus’ seperti Gus Dur?" tanya si pemuda dilansir NUOnline, Kamis (2/8/2023).

"Enggak ada kuliah dan wisudanya," timpal Gus Dur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement