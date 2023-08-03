Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rangkaian Peristiwa Penting Jelang Proklamasi Kemerdekaan RI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |07:01 WIB
Rangkaian Peristiwa Penting Jelang Proklamasi Kemerdekaan RI
Foto: ist.
A
A
A

SEJUMLAH peristiwa yang terjadi sejak akhir 1944 berujung pada terjadinya peristiwa bersejarah di Jalan Pegangsaan Timur No.56 pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi, saat Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada 7 September 1944, dilatarbelakangi situasi angkatan perang Jepang yang semakin terdesak pada Perang Dunia II, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur (Indonesia) akan diperkenankan untuk merdeka dikemudian hari. Hal ini diumumkan PM Koiso di depan Sidang Istimewa Teikoku Ginkai atau Parlemen Jepang.

Janji PM Koiso ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Jepang melalui Letnan Jenderal Kuma Kici Harada yang pada 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Panitia Kemerdekaan (BPUPKI). Demikian dikutip dari buku "Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan : 1945-1998" karya Dr. Aman, M.Pd, saat itu dr. Radjiman Wediodiningrat dipilih sebagai ketuanya.

Lebih lanjut pada 7 agustus 1945, Panglima Tentara Umum Selatan Jenderal Terauchi meresmikan pembentukan Dokuritsu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan membubarkan BPUPKI. Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta dipilih sebagai ketua dan wakil ketua PPKI.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement