HOME NEWS NASIONAL

Tak Mempan Ditusuk Keris, Panembahan Senopati Buat Keturunan Raja Jawa Bertekuk Lutut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:01 WIB
Tak Mempan Ditusuk Keris, Panembahan Senopati Buat Keturunan Raja Jawa Bertekuk Lutut
Panembahan Senopati. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Di bawah pimpinan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram memperluas kekuasaannya dengan melakukan ekspansi dan memperkuat hubungan dengan wilayah tetangga, termasuk Karisidenan Kedu dan Begelen. Meski begitu, Panembahan Senopati tetap mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang tak mau mengakui kekuasaan Kerajaan Mataram Lama.

Dikutip dari "Puncak Kekuasaan Mataram : Politik Ekspansi Sultan Agung" dari De Graaf, salah satu oposisi tersebut adalah Ki Bocor, seorang mantri di Jawa Tengah. Ki Bocor tidak mau mengakui kekuasaan Panembahan Senopati karena menganggap Kerajaan Mataram usianya lebih muda.

Ki Bocor bahkan ingin menguji kesaktian Panembahan Senopati dengan kerisnya, Kebo Dengen, yang mahsyur sebagai senjata dengan ketajaman luar biasa. Namun, rencana Ki Bocor ini diketahui oleh Panembahan Senopati.

Saat sedang duduk pada tengah malam, Panembahan Senopati membiarkan dirinya ditusuk dari belakang oleh Ki Bocor. Panembahan Senopati tak bergeming sampai akhirnya Ki Bocor kehabisan tenaga, jatuh terkulai di tanah dan mencium kakinya.

Halaman:
1 2 3
      
