Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Rayakan HUT Kemerdekaan RI, SPBU di Madiun Gratiskan BBM Bagi yang Bernama Agus

Arif Wahyu Efendi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:39 WIB
Rayakan HUT Kemerdekaan RI, SPBU di Madiun Gratiskan BBM Bagi yang Bernama Agus
SPBU Caruban gratiskan bbm selama Agustus buat yang bernama Agus
A
A
A

BANYAK Cara dilakukan untuk merayakan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Salah satu yang unik ada di Madiun, Jawa Timur. Salah satu SPBU di Kabupaten Madiun bakal gratiskan BBM bagi warga yang memiliki nama asli Agus.

Warga bernama Agus sesuai identitas asli akan mendapat 2,5 liter BBM gratis jenis Pertamax dan bahan bakar khusus Nonsubsidi yang berlaku setiap hari Jumat selama bulan Agustus 2023 ini.

Adanya bbm gratis bagi yang memiliki nama Agus ini pun menarik antusias warga. Agus sendiri diambil sesuai dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/338/3123915/spbu_pertamina_di_bogor_diduga_kurangi_takaran_bensin_masyarakat-ghfA_large.jpg
Cara Licik Petugas SPBU Pertamina di Bogor Kurangi Takaran Bensin Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/337/3115455/polri-EoK1_large.jpg
Polri Bakal Tetapkan Tersangka SPBU Curang di Sukabumi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/512/2952652/spbu-undip-meledak-dan-terbakar-terdengar-dua-kali-suara-ledakan-CDXNMzWbmO.jpg
SPBU Undip Meledak dan Terbakar, Terdengar Dua Kali Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/340/2915895/sanksi-sosial-penunggak-pajak-kendaraan-di-lampung-akan-diumumkan-saat-isi-bbm-di-spbu-eTNdK3z38k.jpg
Sanksi Sosial, Penunggak Pajak Kendaraan di Lampung Akan Diumumkan saat Isi BBM di SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/512/2893711/tak-ada-plat-nomor-mobil-tak-diisi-petugas-spbu-di-grobogan-langsung-ditinggal-pemiliknya-voB3DQphoX.jpg
Tak Ada Plat Nomor Mobil Tak Diisi Petugas SPBU di Grobogan, Langsung Ditinggal Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/29/338/2159994/kronologi-kebakaran-genset-yang-menewaskan-satpam-di-spbu-kembangan-pW6xJfvGSs.jpg
Kronologi Kebakaran Genset yang Menewaskan Satpam di SPBU Kembangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement