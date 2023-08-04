Rayakan HUT Kemerdekaan RI, SPBU di Madiun Gratiskan BBM Bagi yang Bernama Agus

BANYAK Cara dilakukan untuk merayakan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Salah satu yang unik ada di Madiun, Jawa Timur. Salah satu SPBU di Kabupaten Madiun bakal gratiskan BBM bagi warga yang memiliki nama asli Agus.

Warga bernama Agus sesuai identitas asli akan mendapat 2,5 liter BBM gratis jenis Pertamax dan bahan bakar khusus Nonsubsidi yang berlaku setiap hari Jumat selama bulan Agustus 2023 ini.

Adanya bbm gratis bagi yang memiliki nama Agus ini pun menarik antusias warga. Agus sendiri diambil sesuai dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945.

