Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tak Ada Plat Nomor Mobil Tak Diisi Petugas SPBU di Grobogan, Langsung Ditinggal Pemiliknya

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |06:01 WIB
Tak Ada Plat Nomor Mobil Tak Diisi Petugas SPBU di Grobogan, Langsung Ditinggal Pemiliknya
Mobil ditinggal pemilik di depan stasiun pengisian bahan bakar karena tak dilayani/Foto: Manik Priyo
A
A
A

 

GROBOGAN - Diduga karena tak dilayani Petugas SPBU lantaran tak ada pelat nomor, pengendara meninggalkan mobilnya begitu saja di depan terminal pengisian bahan bakar. Kejadian ini terjadi di SPBU Pasar Gubug, Kabupaten Grobogan, Senin (2/10/2023).

Mobil terparkir ini pun membuat petugas kesulitan membantu pengisian BBM jenis subsidi maupun non subsidi. Bahkan, menurut pengamatan MNC Portal Indonesia sejak pukul 15.45 WIB hingga pukul 17.10 WIB mobil menghalangi truk, dan juga ambulans yang hendak mengisi bahan bakar.

 BACA JUGA:

"Sangat mengganggu tadi. Harus mencorong ke sudut luar biar bisa mengisi BBM. Kata petugas sejak jam 11 siang tadi. Tapi kenapa bisa ditinggal pergi petugas SPBU enggak menjelaskan," ujar Yudi warga yang merasa terganggu saat mengisi di SPBU saat ditemui MNC Portal Indonesia.

Sementara itu, selain mengganggu pengendara mobil, tampak juga posisi mobil membuat ambulans harus menyamping saat mengisi. Tak hanya itu, truk yang mengisi BBM harus putar balik berjalan mundur agar selang bisa sampai ke port lubang pengisian solar.

 BACA JUGA:

"Kalau laporan masuk tadi mobilnya mengisi BBM dan petugas enggan mengisi karena tidak ada plat nomor. Lantas tidak diisi dan ditinggal pemilik begitu saja," ujar Kapolsek Gubug, AKP Puji Hari.

Sementara itu menurut data kepolisian mobil yang terparkir di dalam SPBU dan ditinggal pemiliknya ini diambil sekitar pukul 17.20 WIB. Tak ada penjelasan secara detail apakah ada kendala terkait faktor tidak dipakainya plat nomor mobil jenis Nisan Grand Livina coklat metalik itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/338/3123915/spbu_pertamina_di_bogor_diduga_kurangi_takaran_bensin_masyarakat-ghfA_large.jpg
Cara Licik Petugas SPBU Pertamina di Bogor Kurangi Takaran Bensin Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/337/3115455/polri-EoK1_large.jpg
Polri Bakal Tetapkan Tersangka SPBU Curang di Sukabumi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/512/2952652/spbu-undip-meledak-dan-terbakar-terdengar-dua-kali-suara-ledakan-CDXNMzWbmO.jpg
SPBU Undip Meledak dan Terbakar, Terdengar Dua Kali Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/340/2915895/sanksi-sosial-penunggak-pajak-kendaraan-di-lampung-akan-diumumkan-saat-isi-bbm-di-spbu-eTNdK3z38k.jpg
Sanksi Sosial, Penunggak Pajak Kendaraan di Lampung Akan Diumumkan saat Isi BBM di SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/519/2857640/rayakan-hut-kemerdekaan-ri-spbu-di-madiun-gratiskan-bbm-bagi-yang-bernama-agus-z9P4Hf8aNh.jpg
Rayakan HUT Kemerdekaan RI, SPBU di Madiun Gratiskan BBM Bagi yang Bernama Agus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/29/338/2159994/kronologi-kebakaran-genset-yang-menewaskan-satpam-di-spbu-kembangan-pW6xJfvGSs.jpg
Kronologi Kebakaran Genset yang Menewaskan Satpam di SPBU Kembangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement