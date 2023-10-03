Tak Ada Plat Nomor Mobil Tak Diisi Petugas SPBU di Grobogan, Langsung Ditinggal Pemiliknya

Mobil ditinggal pemilik di depan stasiun pengisian bahan bakar karena tak dilayani/Foto: Manik Priyo

GROBOGAN - Diduga karena tak dilayani Petugas SPBU lantaran tak ada pelat nomor, pengendara meninggalkan mobilnya begitu saja di depan terminal pengisian bahan bakar. Kejadian ini terjadi di SPBU Pasar Gubug, Kabupaten Grobogan, Senin (2/10/2023).

Mobil terparkir ini pun membuat petugas kesulitan membantu pengisian BBM jenis subsidi maupun non subsidi. Bahkan, menurut pengamatan MNC Portal Indonesia sejak pukul 15.45 WIB hingga pukul 17.10 WIB mobil menghalangi truk, dan juga ambulans yang hendak mengisi bahan bakar.

BACA JUGA:

"Sangat mengganggu tadi. Harus mencorong ke sudut luar biar bisa mengisi BBM. Kata petugas sejak jam 11 siang tadi. Tapi kenapa bisa ditinggal pergi petugas SPBU enggak menjelaskan," ujar Yudi warga yang merasa terganggu saat mengisi di SPBU saat ditemui MNC Portal Indonesia.

Sementara itu, selain mengganggu pengendara mobil, tampak juga posisi mobil membuat ambulans harus menyamping saat mengisi. Tak hanya itu, truk yang mengisi BBM harus putar balik berjalan mundur agar selang bisa sampai ke port lubang pengisian solar.

BACA JUGA:

"Kalau laporan masuk tadi mobilnya mengisi BBM dan petugas enggan mengisi karena tidak ada plat nomor. Lantas tidak diisi dan ditinggal pemilik begitu saja," ujar Kapolsek Gubug, AKP Puji Hari.

Sementara itu menurut data kepolisian mobil yang terparkir di dalam SPBU dan ditinggal pemiliknya ini diambil sekitar pukul 17.20 WIB. Tak ada penjelasan secara detail apakah ada kendala terkait faktor tidak dipakainya plat nomor mobil jenis Nisan Grand Livina coklat metalik itu.