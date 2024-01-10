SPBU Undip Meledak dan Terbakar, Terdengar Dua Kali Suara Ledakan

SEMARANG – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Undip Jl. Prof Sudharto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, meledak dan terbakar, Rabu (10/1/2024). Insiden terjadi sekira pukul 12.00 WIB.

Kejadian itu sempat membuat panik pelanggan. Mereka lari menyelamatkan diri. “Saya lagi isi bensin, terus terdengar ledakan keras, duar gitu, dua kali. Motor tak tinggal, saya lari,” ungkap Putri Muna (20), salah satu saksi.

Dia yang merupakan mahasiswi itu menyebut setelah terjadi ledakan muncul api dari mesin operator pengisian BBM. Ledakan juga berasal dari mesin operator pengisian BBM itu.

“Petugas di sini langsung padamkan api, cepet banget langsung bisa dipadamkan,” lanjutnya.

Saksi lainnya, Heri, mengatakan saat kejadian situasi pelanggan di sana tak begitu ramai.

“Suara ledakannya dua kali, kenceng banget kayak suara ban truk tronton meledak, terus ada api, tidak besar,” tambah Heri yang merupakan pedagang di sekitar TKP.

Insiden ini direspons pihak kepolisian baik dari Polsek Tembalang maupun Polrestabes Semarang mendatangi TKP. SPBU dipasang garis polisi, polisi melakukan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini.

“Anggota masih di lapangan, masih dilakukan penyelidikan,” kata Kapolsek Tembalang Kompol Wahdah Maulidiawati seraya membenarkan sempat terjadi kebakaran di sana dan sudah dipadamkan.

Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho, menyebut terjadi letupan api (flash fire) di area di dispenser (mesin pompa BBM) di SPBU Undip nomor 44.502.23, Jl. Prof Sudharto, Tembalang, sekira pukul 12.00 WIB.

Dia mengatakan tidak ada korban jiwa pada insiden itu, petugas SPBU setempat menanganinya.