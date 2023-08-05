Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Respons Sandiaga Disebut Jadi Bacawapres Potensial Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |00:03 WIB
Respons Sandiaga Disebut Jadi Bacawapres Potensial Ganjar Pranowo
Sandiaga Uno (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengapresiasi berbagai hasil survei yang menempatkan dirinya sebagai figur potensial menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo. Kendati demikian dirinya tidak ingin terlalu percaya diri dan lebih memilih untuk berjuang untuk rakyat.

"Kita harus memperjuangkannya di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun juga PPP mau siapapun yang diusung nantinya di pilpres, pileg, ataupun pilkada harus dipilih oleh masyarakat. Jadi kita harus memastikan kebermanfaatan kita," kata Sandi usai memimpin rapat konsolidasi Bappilu PPP Pusat dengan Bappilu PPP Kalsel di Banjarmasin, Jumat (4/8/2023)

Kebermanfaatan yang dimaksud, kata Sandi, agar kehadiran PPP dapat menjawab tantangan ekonomi dan permasapahan masyarakat saat ini. Salah satunya, terkait melonjaknya harga kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja.

"Dan saya memetakan bahwa kebermanfaatan itu adalah di bidang ekonomi dan kita menggunakan kontestasi demokrasi ini untuk mempercepat pembangunan sehingga kita bisa menjadi negara yang adil dan makmur," ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Menparekraf ini mengatakan, pengusungan menjadi bacapres ataupun bacawapres merupakan kewenangan pimpinan partai politik.

"Tetapi aspirasi daripada rakyat itu sangat penting. Jangan sampai kita ada jarak antara apa yang diinginkan oleh rakyat dan apa yang diputuskan oleh pimpinan partai politik. Itu yang harus kita jaga sehingga PPP akan tetap relate, relevan dengan masyarakat dan tetap menjadi pilihan di hati dan pikiran masyarakat," ujar Sandi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173950/ppp-yB32_large.jpg
Menkum Teken SK Kepengurusan Mardiono, Agus Suparmanto Kandas Jadi Ketum PPP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173232/ppp-BMcj_large.jpg
PPP Kembali Terbelah, Kubu Agus Suparmanto Ungkap Kronologi Pemilihan Ketum Secara Aklamasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173207/ppp-tDTr_large.jpg
Mardiono Bukan Tinggalkan Area Muktamar PPP tapi Jenguk Korban Bentrokan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173195/yusril-Z1Fp_large.jpg
Pemerintah Tidak Akan Intervensi Polemik Dualisme PPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/340/3170684/mardiono-WoDF_large.jpg
Bursa Caketum PPP, Mardiono Dianggap Masih Layak Pimpin Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169929/ppp-xDsV_large.jpg
Mahkamah PPP: Mardiono Sudah Tidak Layak Pimpin Partai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement