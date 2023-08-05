Respons Sandiaga Disebut Jadi Bacawapres Potensial Ganjar Pranowo

JAKARTA - Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengapresiasi berbagai hasil survei yang menempatkan dirinya sebagai figur potensial menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo. Kendati demikian dirinya tidak ingin terlalu percaya diri dan lebih memilih untuk berjuang untuk rakyat.

"Kita harus memperjuangkannya di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun juga PPP mau siapapun yang diusung nantinya di pilpres, pileg, ataupun pilkada harus dipilih oleh masyarakat. Jadi kita harus memastikan kebermanfaatan kita," kata Sandi usai memimpin rapat konsolidasi Bappilu PPP Pusat dengan Bappilu PPP Kalsel di Banjarmasin, Jumat (4/8/2023)

Kebermanfaatan yang dimaksud, kata Sandi, agar kehadiran PPP dapat menjawab tantangan ekonomi dan permasapahan masyarakat saat ini. Salah satunya, terkait melonjaknya harga kebutuhan pokok dan penciptaan lapangan kerja.

"Dan saya memetakan bahwa kebermanfaatan itu adalah di bidang ekonomi dan kita menggunakan kontestasi demokrasi ini untuk mempercepat pembangunan sehingga kita bisa menjadi negara yang adil dan makmur," ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Menparekraf ini mengatakan, pengusungan menjadi bacapres ataupun bacawapres merupakan kewenangan pimpinan partai politik.

"Tetapi aspirasi daripada rakyat itu sangat penting. Jangan sampai kita ada jarak antara apa yang diinginkan oleh rakyat dan apa yang diputuskan oleh pimpinan partai politik. Itu yang harus kita jaga sehingga PPP akan tetap relate, relevan dengan masyarakat dan tetap menjadi pilihan di hati dan pikiran masyarakat," ujar Sandi.