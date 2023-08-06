Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ledakan Bom Hiroshima Jadi Pengingat Penting Dibentuknya PPKI untuk Kemerdekaan Indonesia

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |05:00 WIB
Ledakan Bom Hiroshima Jadi Pengingat Penting Dibentuknya PPKI untuk Kemerdekaan Indonesia
Kota Hiroshima (Foto: Wikipedia)
JAKARTA Ledakan bom Hiroshima tak bisa lepas dari ingatan banyak orang di seluruh dunia. Bagi Indonesia, insiden ini juga menjadi sejarah penting karena hanya berselang satu hari, yakni esok harinya, Indonesia bersiap menuju kemerdekaannya.

Seperti diketahui, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan bom atom uranium “Little Boy” di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Ini menjadi serangan nuklir pertama dari AS yang memakan korban jiwa 90-166 ribu manusia.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 tepatnya pukul 09.15 pagi waktu Tokyo, pesawat pembom B-29 Enola Gay, yang dikemudikan oleh Paul W. Tibbets, terbang di langit Hiroshima.

Misinya adalah untuk mengejutkan Tokyo agar menerima syarat penyerahan tanpa syarat Deklarasi Potsdam. Tanpa disangka pemerintah Jepang, pesawat itu menjatuhkan sebuah bom atom uraniumbernama Little Boy di Hiroshima.

Kala itu Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi.

Dalam hitungan menit, kota terbesar ketujuh di Jepang ini telah rata dengan tanah dan ribuan orang menjadi korban. Bahkan kira-kira 30 detik setelah bom diledakkan sebuah badai api muncul di tengah kehancuran.

Halaman:
1 2 3
      
