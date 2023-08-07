Sidang AIPA, Gus Imin: Kesejahteraan Harus Diperjuangkan Bersama

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung seruan Presiden Joko Widodo agar 'ASEAN Inter-Parliamentary Assembly' (AIPA) bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat, khususnya di ASEAN.

"Ya tentu saya sepakat dengan Pak Jokowi, bahwa kesejahteraan harus diperjuangkan bersama. ASEAN ini tidak boleh cuma menjadi organisasi biasa, tetapi harus bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat, khususnya di ASEAN," katanya di Jakarta, Senin (7/8/2023).

Menurut Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin, ASEAN harus menjadi lebih kuat dan menjadi episentrum pertumbuhan dunia. Terlebih ekonomi global saat ini sedang mengalami gejolak yang memerlukan peran ASEAN untuk menjaga stabilitas.

"Kita bisa lihat sendiri sekarang ekonomi global memang sedang tidak baik-baik saja. Dan ASEAN, khususnya Indonesia, cenderung stabil. Stabilitas ini tentu berdampak positif, dan bukan tidak mungkin ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi global," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendukung ASEAN untuk konsisten dan tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan demokrasi, serta memperkuat kerja sama agar perekonomian semakin maju.