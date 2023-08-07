Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sidang AIPA, Gus Imin: Kesejahteraan Harus Diperjuangkan Bersama

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |14:35 WIB
Sidang AIPA, Gus Imin: Kesejahteraan Harus Diperjuangkan Bersama
Gus Imin saat Sidang AIPA di Jakarta. (Foto: dok DPR RI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung seruan Presiden Joko Widodo agar 'ASEAN Inter-Parliamentary Assembly' (AIPA) bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat, khususnya di ASEAN.

"Ya tentu saya sepakat dengan Pak Jokowi, bahwa kesejahteraan harus diperjuangkan bersama. ASEAN ini tidak boleh cuma menjadi organisasi biasa, tetapi harus bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat, khususnya di ASEAN," katanya di Jakarta, Senin (7/8/2023).

Menurut Gus Imin, sapaan akrab Muhaimin, ASEAN harus menjadi lebih kuat dan menjadi episentrum pertumbuhan dunia. Terlebih ekonomi global saat ini sedang mengalami gejolak yang memerlukan peran ASEAN untuk menjaga stabilitas.

"Kita bisa lihat sendiri sekarang ekonomi global memang sedang tidak baik-baik saja. Dan ASEAN, khususnya Indonesia, cenderung stabil. Stabilitas ini tentu berdampak positif, dan bukan tidak mungkin ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi global," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendukung ASEAN untuk konsisten dan tetap menjadi kawasan damai, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan demokrasi, serta memperkuat kerja sama agar perekonomian semakin maju.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/11/3184980//kb_bank-BLxu_large.jpeg
KPR Star Mortgage Bawa KB Bank Raih Apresiasi Best Innovative Bank di AREBI Summit 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184945//gaza-nw2U_large.jpg
DPR Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/391/3184949//soundrenaline_makassar_pop_up_market_2-MA9m_large.JPG
Dari Gang Kecil ke Panggung Besar, Makassar Merayakan Kreativitas lewat Soundrenaline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/12/3184863//shopeevip_smart_home-baul_large.jpg
Strategi Belanja Smart Home Lebih Teratur dan Hemat dengan Keuntungan Eksklusif dari ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184853//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-syR7_large.jpg
Atasi Parkir Liar, DPR Minta Kemenhub Bikin Shelter Khusus Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184819//tugu_insurance_pubex_2025-2LnO_large.jpeg
Tugu Insurance Gelar Pubex 2025, Pertahankan Kinerja Solid dan Perkuat ESG 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement