INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Viral, Seorang Kakek Alami Perampasan di Bali, Uang Rp700 Ribu Raib

Yunda Ariesta , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |09:18 WIB
Viral, Seorang Kakek Alami Perampasan di Bali, Uang Rp700 Ribu Raib
Seorang kakek dirampas di Bali
A
A
A

KARANGASEM - Sebuah video seorang lansia berusia 71 tahun di Karangasem, Bali menjadi korban perampasan viral di media sosial. Dengan modus meminta uang perbaikan motor kerabat korban yang sedang di bengkel, namun saat akan memberikan seluruh uang korban langsung dirampas.

Naasnya, korban sempat terseret sepeda motor saat akan melawan. Seluruh uang korban raib tak tersisa. Kejadian tersebut menimpa kakek 71 tahun/ Komang Geria asal Banjar Griya Tegeh, Karangasem, Bali.

Kejadian perampasan terjadi di belakang penginapan Lahar Mas, Karangasem pada Sabtu (5/8/2023) sore. Peristiwa bermula ketika kakek Komang sedang menyabit rumput dan lantas didatangi oleh orang yang tidak dikenal dengan bersepeda motor.

 BACA JUGA:

Setelah itu pelaku meminta uang kepada kakek Komang senilai Rp200 ribu. Pelaku beralasan mobil anak Kakek Geria rusak dan sedang berada di bengkel tapi tidak membawa uang.

Pelaku meyakinkan korban dengan menyebutkan nama anak dan pekerjaannya sehingga korban akhirnya percaya dan mau mengambilkan uang yang disimpan di celananya yang dibungkus plastik.

Begitu kakek Geria mengeluarkan uang dari celananya, pelaku langsung merampas uang tersebut total ada Rp700 ribu yang dibawa kabur. Saat itu kakek Geria sempat berteriak minta tolong namun di lokasi kejadian sedang sepi.

