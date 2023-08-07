Waspada! Gelombang 6 Meter di Perairan Selatan DIY

YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika BMKG DIY memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY di hari ini, Senin (7/8/2023).

BMKG menyebut gelombang tinggi di Perairan Yogyakarta berkisar antara 4.0 – 6.0 meter atau kategori sangat tinggi.

Secara umum kondisi Cuaca di pagi hari Cerah berawan. Siang – sore hari akan berawan. Malam hari akan berawan dan dini hari cerah berawan.

Suhu udara berkisar 20 - 30 °C kelembapan udara 68 - 95 %. Angin bertiuo Dari Timur – Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )