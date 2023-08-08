Kisah Cinta Fatmawati, Sempat Ragu Terima Soekarno Karena Sudah Beristri

JAKARTA - Fatmawati awalnya tidak dengan mudah menerima ajakan menikah dari presiden Republik Indonesia pertama Ir Soekarno. Ia bahkan sangat terkejut ketika Soekarno mengungkapkan perasaannya disaat ia ingin meminta pendapat tentang pemuda yang hendak melamarnya.

Dikutip pada buku 'Soekarno Fatmawati: Sebuah Kisah Cinta Klasik', Soekarno berkata, “Fat, sekarang terpaksa aku mengeluarkan perasaan hatiku padamu. Dengarkan baik-baik.”

“Begini Fat, sebenernya aku jatuh cinta padamu sejak aku bertemu denganmu, waktu itu kau ke rumahku dahulu pertama kali.”

“Apakah kau cinta padaku?” ia bertanya kepada Fatmawati.

Ketika menyatakan hal tersebut, Soekarno menatap mata Fatmawati dengan penuh harap. Tetapi, jawaban yang diberikan oleh Fatmawati sangat dipenuhi emosi, yang tertuju kepada Soekarno.

“Bagaimana Fat cinta pada Bapak, bukankah Bapak mempunyai anak dan istri?” jawab Fatmawati dalam buku Soekarno Fatmawati sebuah kisah klasik.

Fatmawati pernah tinggal di rumah Soekarno. Namun, sikap Inggit (istri Soekaro saat itu) semakin membuat tidak nyaman. Karena itu Fatmawati segera pindah kerumah neneknya yang tidak terlalu jauh dari kediaman Soekarno.

