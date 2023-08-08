Ganjar Pranowo Serahkan Keputusan soal Usia Capres-Cawapres Ke MK

SOLO - Bacapres PDI Ganjar Pranowo menyerahkan seluruh keputusan terkait usia Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Berikan kebebasan pada hakim untuk memutuskan.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar setelah mengunjungi Panti Sosial Pelayanan Wanita Wanodyatama, Solo, Selasa (8/08) siang.

Menurutnya, publik tidak perlu risau dan biarkan saja Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu mengalami uji judicial review (JR).

"Ya biar aja itu diuji karena dengan ujian itu didengarkan pendapatnya masing-masing," katanya setelah kunjungan.

Ganjar pun memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan mengingat uji undang-undang yang dilakukan pasti melalui proses pengkajian.