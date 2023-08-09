Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kalau Ada Manusia Dendam 10 Tahun, Berarti Dia Unta

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:08 WIB
Humor Gus Dur: Kalau Ada Manusia Dendam 10 Tahun, Berarti Dia Unta
Gus Dur (Foto : nu.or.id)
A
A
A

GUS Dur, sapaan karib dari KH Abdurrahman Wahid, pernah bercerita tentang kisah tentang manusia dan ingatan panjang unta. Kisah tersebut berawal ketika Gus Dur berbincang-bincang dengan para tamu penting di kediamannya, kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan.

Berdasat dari buku 'Fatwa dan Canda Gus Dur' karya KH Maman Imanulhaq, tamu-tamu yang menemui Gus Dur semuanya adalah orang penting. Namun Gus Dur tidak pernah membedakan saat menjamu para tamunya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Dur bercerita tentang hewan unta yang banyak hidup di tanah Arab. Menurut Gus Dur, unta termasuk makhluk hidup yang panjang ingatan tapi mempunyai sikap pendendam.

"Panjang ingatan unta bisa sampai berapa lama Gus?" tanya salah seorang tamu polos, seperti dikutip dari laman Santrigusdur.

"Bisa sampai 10 tahun," jawab Gus Dur.

"Luar biasa hewan ini. Mungkin pengaruh panjangnya perjalanan yang sering mereka lakukan di gurun," ungkap tamu lainnya.

"Bisa jadi," balas Gus Dur secara diplomatis.

Halaman:
1 2
      
