HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengedar Narkoba Kampung Boncos Pindah ke Pasar Tomang Asli? Ini Kata Polisi

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |00:02 WIB
Pengedar Narkoba Kampung Boncos Pindah ke Pasar Tomang Asli? Ini Kata Polisi
Kompol Dodi Abdul Rohim. (Foto: Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdul Rohim mengklaim pengedar narkoba di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat kian berkurang. Kendati demikian, wilayah operasi mereka bergeser ke kawasan Pasar Tomang Asli.

Dodi memastikan, meski telah bergeser, pihaknya berjanji akan terus menuntas masalah peredaran narkoba di wilayahnya.

BACA JUGA:

Kampung Boncos Masih Jadi Langganan Penggerebekan Narkoba, Begini Kendala Polisi 

"Kelihatannya (berkurang), mudah-mudahan ya. Tetapi bergeser ke wilayah yang lain, salah satunya di Pasar Tomang Asli. Pasti akan akan kami dalami," ujar Dodi usai melakukan penggerebekan di Kampung Boncos, Selasa (8/8/2023).

Dodi menuturkan, akibat adanya pergeseran tersebut, bandar narkoba di kampung Boncos kini bahkan tidak mencapai angka 2 digit.

BACA JUGA:

Oknum Polisi Terlibat Narkoba, Langsung Dipecat Tidak dengan Hormat! 

"(Pengedar narkoba) Enggak (sampai 10) kayaknya, karena kalau yang saya dengar di sini sudah banyak bergeser ke Tomang Asli, sedang kami dalami juga," imbuhnya.

Diketahui, Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat kembali digerebek polisi pada Selasa (8/8/2023) siang. Dari hasil tersebut, 5 orang pemakai narkoba ikut diamankan beserta senjata rakitan.

