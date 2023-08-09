Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Deteksi Dini HIV Pada Ibu Hamil, Dinkes Depok Kolaborasi dengan Puskesmas dan Praktik Bidan Mandiri

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |07:16 WIB
Deteksi Dini HIV Pada Ibu Hamil, Dinkes Depok Kolaborasi dengan Puskesmas dan Praktik Bidan Mandiri
Ilustrasi kasus HIV (Foto: Freepik)
A
A
A

DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok bakal mengadakan pertemuan kolaborasi program Tuberkulosis (TB), Human Immunodeficiency Virus (HIV), dan kesehatan ibu dan anak dengan mendeteksi dini.

Adapun kegiatan dilakukan untuk menjalin kolaborasi Puskesmas dengan Praktik Mandiri Bidan (PBM) di 11 kecamatan di Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Dinkes Kota Depok, dr. Mary Liziawati mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menguatkan layanan skrining ibu hamil, khususnya program tripel eliminasi yaitu HIV, Sifilis dan Hepatitis B.

Hal itu berdasarkan evaluasi data layanan Antenatal Care (ANC) ibu hamil, cakupan Kota Depok sudah baik mencapai sekitar 99 persen lebih, tetapi yang dilakukan skrining HIV belum mencapai 50 persen.

 BACA JUGA:

"Sehingga dibutuhkan penguatan melalui pembimbingan teknis layanan skrining HIV ibu hamil terintegrasi," kata dr. Mary dalam keterangannya dikutip, Rabu (9/8/2023).

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Depok, Umi Zakiati mengatakan kegiatan tersebut dilakukan secara marathon di empat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas yakni Puskesmas Bojongsari, Beji, Cimanggis, dan Sukmajaya.

"Pertemuan kami adakan sejak tanggal 2 Agustus lalu dengan melibatkan Puskesmas dan PMB di 11 kecamatan," ucap Umi.

Halaman:
1 2
      
