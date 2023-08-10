Demi Jadi SpiderMan, Bocah 8 Tahun Ini Membiarkan Dirinya Digigit Laba-Laba Black Widow

ORURO – Seorang bocah 8 tahun asal Bolivia berakhir di rumah sakit (RS) setelah membiarkan dirinya digigit laba-laba Black Widow hitam yang berbahaya agar menjadi seperti pahlawan super favoritnya, SpiderMan.

Insiden itu terjadi di kotamadya Vichuloma, dekat kota Oruro, di Bolivia Tengah. Bocah berusia 8 tahun yang namanya dirahasiakan oleh media itu dilaporkan sedang bermain di dekat sungai dekat rumahnya ketika dia menggeser batu besar dan menemukan seekor laba-laba Black Widow.

Tanpa menyadari konsekuensi digigit laba-laba yang sangat beracun, dia mengambil laba-laba itu dan meletakkannya di punggung tangannya, dengan harapan akan digigit. Dia mendapatkan keinginannya, dan kemudian pulang. Tak berapa lama kemudian, dia mulai mengalami gejala seperti nyeri tubuh dan kejang otot yang hebat. Awalnya, bocah itu tidak mengatakan apa-apa kepada ibunya tentang gigitan laba-laba, tetapi setelah sekitar tiga jam kesakitan, dia mengatakan bahwa dia telah digigit laba-laba berwarna-warni.

Sang ibu langsung membawa anak tersebut ke pusat kesehatan di kota tetangga, tetapi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum San Juan de Dios di kota Oruro sebagai keadaan darurat medis. Setelah mendengar tentang gigitan laba-laba, dokter anak di sana menghubungi Ernesto Vásquez, Kepala Program Penyakit Zoonotik dari Layanan Kesehatan Departemen Oruro, yang membantu menentukan jenis laba-laba yang telah menggigit bocah tersebut.

"Anak itu, tanpa mempertimbangkan risikonya, mengambilnya dan meletakkannya di punggung telapak tangannya di mana arakhnida itu menggigit," kata Vásquez kepada kantor berita EFE.