3 KSAD Kelahiran Jabar Punya Karier Cemerlang, Salah Satunya Jadi Wapres Soeharto

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), merupakan jabatan tertinggi di matra Angkatan Darat yang punggawai oleh perwira tinggi TNI AD berpangkat jenderal bintang empat.

Namun, ada tiga KSAD kelahiran Jawa Barat, dan salah satunya berhasil menduduki jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia di era Orde Baru.

Dari sekian banyak Jenderal TNI yang berhasil menduduki jabatan KSAD, beberapa di antaranya merupakan kelahiran Jawa Barat. Siapa saja mereka? 3 KSAD Kelahiran Jawa Barat

1. Jenderal TNI (Purn) Umar Wirahadikusumah

Jenderal TNI (Purn) Umar Wirahadikusumah, menduduki jabatan KSAD pada 1969 hingga 1973. Dalam karier militer, Umar sempat menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya Pangdam V/Jayakarta (1960), Pangkostrad (1966), Wakil Panglima Angkatan Darat (1968), dan KSAD.

Dan setelah pensiun, tentara kelahiran Situraja, Sumedang, 10 Oktober 1924 ini terjun ke birokrasi. Ia ditunjuk menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 1973-1983. Setelah 10 tahun, Umar Wirahadikusumah kemudian dipercaya menjadi Wakil Presiden (Wapres) RI mendampingi Presiden Soeharto.

Umar Wirahadikusumah menggantikan Adam Malik. Jabatan wapres diemban Umar hingga 1988, ia kemudian digantikan oleh Sudharmono.