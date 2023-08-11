Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Indramayu Kekeringan, Kementan dan Stakeholder Gerak Cepat Mengatasi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:32 WIB
Indramayu Kekeringan, Kementan dan Stakeholder Gerak Cepat Mengatasi
Foto: Dok Kementerian Pertanian
A
A
A

INDRAMAYU - Dampak El Nino terlihat di berbagai wilayah di Indonesia termasuk lahan pertanian di Kabupaten Indramayu. Kekeringan telah menyebabkan pasokan air irigasi menurun dan menyulitkan petani selama mengelola tanaman padi. Bahkan, sejumlah lahan yang sudah siap untuk ditanami tidak kebagian air dan sengaja ditinggalkan oleh petani.

Menanggapi hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) langsung bergerak cepat mengatasinya. Salah satunya dengan optimalisasi pasokan air yang ada untuk membantu pertumbuhan padi.

Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Rahmanto menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait serta dengan petani.

"Nanti kita kawal agar PJT (Perum Jasa Tirta) II bisa menambah pasokan air irigasinya dan para petani lebih hemat dalam menggunakan irigasi supaya kondisi debit air yang sedikit ini bisa mencukupi Agar tanaman tidak ada yang mengalami puso. Harapan kita untuk mengawal pembagian air secara giliran supaya nanti ditaati. Prinsipnya adalah petani harus taat terhadap jadwal giliran air yang telah ditentukan oleh PJT II ," ujar Rahmanto, pada Jumat (11/8/2023).

Rahmanto menambahkan, pihaknya siap membantu menyediakan infrastruktur yang diperlukan bagi daerah-daerah terdampak kekeringan dengan menyediakan paket bantuan kepada petani.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185861//numi_center-R5dy_large.jpg
Pengalaman Hidup Sehat, Mudah dan Menyenangkan bersama Numi Center
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185848//menbud_fadli_zon_tinjau_pameran_perang_aceh_melawan_penjajah_belanda_1873_1903-ed37_large.jpeg
Menbud Tinjau Pameran Perang Aceh Melawan Penjajah Belanda 1873-1903, Ruang Edukasi Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/11/3185795//shopeepay_pesta_promo-cHSr_large.jpeg
Aplikasi ShopeePay 12.12 Pesta Promo, Ada SPayLater Flash Sale Rp12 sampai Serba Seribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/391/3185784//soundrenaline_medan_onggooo-kXe4_large.jpeg
Soundrenaline Sana-Sini Medan: Rayakan Musik, Seni, dan Semangat Kolektif Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185719//menbud_buka_gayain_aceh_2025-9Ksd_large.jpeg
Menbud Buka Festival GAYAIN Aceh 2025, Rayakan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/1/3185661//menbud_fadli_zon_kuliah_umum_di_usk-IcCG_large.jpeg
Hadiri Kuliah Umum USK, Menbud Teguhkan Mahasiswa sebagai Agen Kebudayaan Digital
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement