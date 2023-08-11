Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Pengawal Soekarno yang Kerap Diumpankan Jika sang Proklamator Marah Besar

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |06:16 WIB
Kisah Pengawal Soekarno yang Kerap Diumpankan Jika sang Proklamator Marah Besar
Soekarno - Hatta/Foto: istimewa
JAKARTA - Bung Karno punya pengawal yang selalu diumpankan rekannya jika sedang marah. Ajudan Bung Besar ini merupakan salah satu pengawal yang paling setia dengan presiden pertama Indonesia itu.

Kisah ini diceritakan Guruh Sukarno Putra di buku 'Bung Karno : Bapakku, Kawanku, Guruku'. Suatu hari, Bung Karno marah besar. Delapan orang pengawal dikumpulkan lalu ditempeleng satu per satu.

"Saya mohon Bapak sabar dulu ...," kata Mangil, salah satu korban kemarahan.

Belum sampai habis bicara, Bung Karno membentak Mangil, "Diam!" Anggota pengawal yang baru saja menerima hadiah bogem mentah itu saling melihat satu sama lain dan semua ketawa kecil.

Setelah kembali ke istana, Bung Karno memanggil Mangil, dan berkata, "Mangil, kau mau tidak memaafkan Bapak? Bapak meminta maaf kepada anak buahmu. Ternyata Bapak berbuat salah kepada anak buahmu."

"Tidak apa-apa, Pak," jawab Mangil. Kemudian Bung Karno merangkul Mangil.

Belakangan diketahui,Bung Karno telah menerima laporan yang salah dari orang lain mengenai salah satu anak buah Mangil.

Biasanya, kalau Bung Karno sedang marah, tidak ada yang berani menghadap, kecuali Prihatin, salah seorang anggota Polisi Pengawal Pribadi Presiden.

Ketika makan bersama di Istana Tampaksiring di Bali, Bung Karno berkata, "Kamu orang itu terlalu. Kalau saya sedang marah, selalu Prihatin yang kau suruh menghadap. Dia sering saya semprot dan saya tahu dia tidak salah. "

"Saya merasa kasihan sama Prihatin. Besok kalau saya ke luar negeri, Prihatin akan saya ajak. Lha mbok kalau saya sedang marah, yang disuruh menghadap saya seorang wanita cantik dengan membawa map surat-surat yang harus saya tanda tangani, 'kan saya tidak jadi marah. Lagi-lagi Prihatin yang datang!"

Betul saja, waktu Bung Karno pergi ke Kanada, Prihatin diajak.

Selain itu, Bung Karno juga pernah marah sekali dan berkata, "Godverdomme. Saya tidak akan berangkat kalau kacamata Bapak tidak ada."

