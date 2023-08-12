Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pemuda Peras Pejabat KOI, Bermula dengan Meretas Sosmed Korban

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |06:11 WIB
5 Fakta Pemuda Peras Pejabat KOI, Bermula dengan Meretas Sosmed Korban
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

PINRANG – Pejabat Komite Olimpiade Indonesia (KOI) jadi korban pemerasan dua pemuda usai aplikasi pesan singkatnya, WhatsApp, dan juga Instagram-nya diretas.

Pelaku lalu memeras korban usai menyadap percakapan yang ada di aplikasi tersebut. Berikut fakta-fakta pemuda peras pejabat KOI, bermula dengan meretas sosmed korban.

 BACA JUGA:

1. WhatsApp dan Instagram korban diretas

Dua pemuda di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) ini nekat meretas WhatsApp dan Instagram milik pejabat Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Teuku Arlan Perkasa Lukman.

Ketua Unit Resmob Polda Sulsel, Komisaris Polisi (Kompol), Dharma Negara Mengara menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada tanggal 4 Agustus 2023, korban menerangkan bahwa adanya nomor WhatsApp yang menampilkan nama dan foto korban.

 BACA JUGA:

“Nomor WhatsApp tersebut melakukan peretasan terhadap akun instagram dan telepon. Kemudian adanya nomor 08220197***17 yang disebut digunakan untuk meretas akun instagram tersebut," katanya, Jumat (11/8/2023).

2. Pelaku ancam korban

Usai berhasil melakukan peretasan akun WhatsApp dan Instagram korban, pelaku akhirnya mengancam koban akan membocorkan percakapan ke publik. Pelaku memeras dan meminta korban mengirimkan uang ke sebuah rekening BRI.

"Korban mengalami kerugian Rp12,5 juta akibat pemerasan tersebut. Korban pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke SPKT Polda Metro Jaya,” kata dia.

Halaman:
1 2 3
      
