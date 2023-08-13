Pj Gubernur Sebut 40% Penyebab Kualitas Udara Buruk Gegara Kendaraan

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan banyak faktor yang menyebabkan kualitas udara di Jakarta buruk. Dari sejumlah faktor itu, 40% berasal dari kendaraan.

“Ya berbagai faktor, berbagai faktor. Antara lain kalau dihitung itu sekitar 40 persen dari kendaraan,” kata Heru Budi Hartono, Sabtu (12/8/2023).

Menurut Heru, kendaraan itu bukan hanya dihitung dari banyaknya kendaraan kepunyaan warga Jakarta. Hal ini termasuk kendaraan dari daerah lain yang bermobilitas ke daerah Jakarta.

Belum lagi, Jakarta juga menjadi kota yang dilintasi kendaraan dari arah Jawa menuju Sumatera. Hal itu pun menjadi salah satu faktor.

“Kendaraan itu yang masuk ke Jakarta dan yang ada di Jakarta. Pulang pergi itu.Terus kendaraan yang melintas dari Jawa masuk ke Jakarta ke Sumatera, kira-kira itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatannya, Mantan Wali Kota Jakarta Utara juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berupaya maksimal untuk menjaga kualitas udara. Kendati demikian perlu kerja sama antara kota penyangga lainnya untuk memperbaiki kualitas udara.

“Kalau di DKI, Pemda DKI kan pasti maksimum, tapi kan ini ga bisa, harus semua Jabodetabek semua sama-sama. Kalau DKI kan udah maksimal,” tutupnya.