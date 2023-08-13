Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur Sebut 40% Penyebab Kualitas Udara Buruk Gegara Kendaraan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |02:01 WIB
Pj Gubernur Sebut 40% Penyebab Kualitas Udara Buruk Gegara Kendaraan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan banyak faktor yang menyebabkan kualitas udara di Jakarta buruk. Dari sejumlah faktor itu, 40% berasal dari kendaraan.

“Ya berbagai faktor, berbagai faktor. Antara lain kalau dihitung itu sekitar 40 persen dari kendaraan,” kata Heru Budi Hartono, Sabtu (12/8/2023).

Menurut Heru, kendaraan itu bukan hanya dihitung dari banyaknya kendaraan kepunyaan warga Jakarta. Hal ini termasuk kendaraan dari daerah lain yang bermobilitas ke daerah Jakarta.

Belum lagi, Jakarta juga menjadi kota yang dilintasi kendaraan dari arah Jawa menuju Sumatera. Hal itu pun menjadi salah satu faktor.

“Kendaraan itu yang masuk ke Jakarta dan yang ada di Jakarta. Pulang pergi itu.Terus kendaraan yang melintas dari Jawa masuk ke Jakarta ke Sumatera, kira-kira itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatannya, Mantan Wali Kota Jakarta Utara juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berupaya maksimal untuk menjaga kualitas udara. Kendati demikian perlu kerja sama antara kota penyangga lainnya untuk memperbaiki kualitas udara.

“Kalau di DKI, Pemda DKI kan pasti maksimum, tapi kan ini ga bisa, harus semua Jabodetabek semua sama-sama. Kalau DKI kan udah maksimal,” tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183781/halte-LhlA_large.jpg
Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770/pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179849/rusunawa_marunda-RPwg_large.jpg
5 Tower Mangkrak Rusunawa Marunda Dibongkar, Dibangun Ulang 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement