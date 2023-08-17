Kala Bung Hatta Hardik Pejabat Jepang di Detik Kemerdekaan Indonesia

Bung Hatta hardik pejabat Jepang di detik kemerdekaan Indonesia/Foto: Istimewa

JAKARTA - Peristiwa di seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 diwarnai berbagai insiden. Mulai dari penculikan Soekarno-Hatta, hingga kemarahan Bung Hatta pada pejabat Jepang.

Suatu ketika, Ahmad Subardjo berencana mengadakan sidang di rumah Laksamana Maeda. Agendanya adalah membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia, usai Jepang takluk dari sekutu.

Pada saat itu, Soekarno dan Hatta yang didampingi Maeda bertemu Somubucho (Kepala Pemerintahan Umum), Nishimura. Dikutip dalam buku “Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik” yang ditulis Adhe Riyanto, pertemuan berlangsung sangat tegang karena pihak Jepang bersikap tegas menjalankan syarat-syarat pernyataan kalah perang terhadap sekutu.

Mulai pukul 13.00 keesokan harinya, mereka diwajibkan untuk menjaga “status quo” hingga menunggu kedatangan tentara Sekutu sehingga PPKI tidak dibenarkan untuk berkumpul mengadakan rapat, apalagi sampai menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan.

Sejak saat itu, semua pihak tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Semuanya harus berjalan seperti sebelum tengah hari. Kondisi ini cukup sulit diterima para pemimpin Indonesia.

Sehingga, Hatta tidak dapat lagi menahan emosi ketika mendengar ucapan Nishimura. Ia marah dengan suara lantang dan mengingatkan Nishimura pada semangat samurai atau ksatria Jepang yang selama ini diajarkan kepada bangsa Indonesia.