Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Bung Hatta Hardik Pejabat Jepang di Detik Kemerdekaan Indonesia

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:08 WIB
Kala Bung Hatta Hardik Pejabat Jepang di Detik Kemerdekaan Indonesia
Bung Hatta hardik pejabat Jepang di detik kemerdekaan Indonesia/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Peristiwa di seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 diwarnai berbagai insiden. Mulai dari penculikan Soekarno-Hatta, hingga kemarahan Bung Hatta pada pejabat Jepang.

Suatu ketika, Ahmad Subardjo berencana mengadakan sidang di rumah Laksamana Maeda. Agendanya adalah membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia, usai Jepang takluk dari sekutu.

 BACA JUGA:

Pada saat itu, Soekarno dan Hatta yang didampingi Maeda bertemu Somubucho (Kepala Pemerintahan Umum), Nishimura. Dikutip dalam buku “Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik” yang ditulis Adhe Riyanto, pertemuan berlangsung sangat tegang karena pihak Jepang bersikap tegas menjalankan syarat-syarat pernyataan kalah perang terhadap sekutu.

Mulai pukul 13.00 keesokan harinya, mereka diwajibkan untuk menjaga “status quo” hingga menunggu kedatangan tentara Sekutu sehingga PPKI tidak dibenarkan untuk berkumpul mengadakan rapat, apalagi sampai menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan.

 BACA JUGA:

Sejak saat itu, semua pihak tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Semuanya harus berjalan seperti sebelum tengah hari. Kondisi ini cukup sulit diterima para pemimpin Indonesia.

Sehingga, Hatta tidak dapat lagi menahan emosi ketika mendengar ucapan Nishimura. Ia marah dengan suara lantang dan mengingatkan Nishimura pada semangat samurai atau ksatria Jepang yang selama ini diajarkan kepada bangsa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096156/bung_hatta-eHyc_large.jpg
Bung Hatta Figur Walk The Talk, Pemikirannya Kembali Digaungkan di Momen Hari Antikorupsi dan HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/337/2994040/kisah-kesederhanaan-bung-hatta-sepatu-impian-tak-terbeli-hingga-akhir-hayat-xVK1HtrwC0.jpeg
Kisah Kesederhanaan Bung Hatta, Sepatu Impian Tak Terbeli hingga Akhir Hayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/337/2972007/kisah-bung-hatta-bikin-kebijakan-yang-buat-prajurit-tni-ketar-ketir-uQ5TTlRbGZ.jpg
Kisah Bung Hatta Bikin Kebijakan yang Buat Prajurit TNI Ketar-Ketir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/337/2955275/kesederhanaan-bung-hatta-saat-jabat-wapres-beli-sepatu-pun-tak-mampu-D3Qd9pDW1n.jpg
Kesederhanaan Bung Hatta saat Jabat Wapres, Beli Sepatu Pun Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/337/2910551/kisah-daan-jahja-jenderal-bintang-satu-yang-culik-mohammad-hatta-ke-regasdengklok-Z8XB0JqR5t.jpg
Kisah Daan Jahja, Jenderal Bintang Satu yang Culik Mohammad Hatta ke Regasdengklok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/10/337/2861802/bung-hatta-dan-sepatu-bally-impiannya-9EJzKFhm5h.jpg
Bung Hatta dan Sepatu Bally Impiannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement