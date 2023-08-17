Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Amanat Hamengku Buwono IX Usai Proklamasi Dikumandangkan: Nyatakan Bergabung dengan RI

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:10 WIB
3 Amanat Hamengku Buwono IX Usai Proklamasi Dikumandangkan: Nyatakan Bergabung dengan RI
3 amanat Hamengku Buwono IX usai Indonesia merdeka/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam mengirimkan telegram kepada Soekarno-Hatta selaku pemimpin Indonesia, beberapa hari usai proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan.

Tepatnya, Pada 20 Agustus 1945, dua raja Kesultanan Yogyakarta itu mengirim telegram yang menyatakan bahwa Yogyakarta resmi berada di bawah Republik Indonesia.

 BACA JUGA:

Beberapa minggu kemudian, atas anjuran pemerintah pusat dibentuklah Komite Nasional Indonesia daerah Yogyakarta. Atas persetujuan dari komite ini, pada 5 September 1945 Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan 3 amanat.

Berdasarkan amanat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam menerima penetapan dari Presiden Soekarno sebagai kepala daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana segala kekuasaan di wilayah ini akan dipegang langsung oleh Hamengku Buwono IX dan Paku Alam.

 BACA JUGA:

Daerah Yogyakarta juga bukan daerah yang mengikuti sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan di Indonesia namun daerah ini memiliki keistimewaan untuk menetapkan sistem pemerintahannya sendiri di bawah pimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam.

Yogyakarta sendiri sudah memiliki 3 syarat utama untuk membentuk suatu negara. Ia memiliki wilayah, rakyat yang mengakui dan mendukung pemerintahannya. Namun, Sultan Hamengku Buwono IX memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Karena itulah Yogyakarta mendapat gelar Daerah Istimewa dari Presiden Soekarno.

Dalam buku yang berjudul “Tahta Untuk Rakyat : Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX” dituliskan 3 isi dari amanat 5 September 1945. Berikut isi amanat tersebut

Pertama, Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari RI. Kedua, segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengku Buwono IX.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement