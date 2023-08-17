Seluk Beluk Istilah Nusantara Dikenalkan Gajah Mada Lewat Sumpah Palapa

GAJAH MADA, sosok yang memperkenalkan Nusantara lewat Sumpah Palapa. Gajah Mada merupakan Patih Kerajaan Majapahit yang berdiri tak lama setelah kejatuhan Kerajaan Sriwijaya.

Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nusa yang berarti “pulau” dan antara yang berarti “luar”. Tak jarang, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa).

Kerajaan Majapahit sendiri mencapai puncak kejayaannya saat menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa pada 1350 hingga 1389.

Dalam Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang tercatat dalam Kitab Pararaton (Raja-Raja) didapati kata Nusantara, yang disampaikan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit (tahun 1258 Saka/1336 M).

Dalam sumpahnya, "Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.

Dikutip dari Swantara, Majalah Triwulan Lemhanas RI No.03 Tahun I/Desember 2012, istilah Nusantara untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia pada masa Majapahit (Jawa).