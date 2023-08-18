HUT RI ke-78 di PLBN Nunukan, Wakil Kepala BPIP: Simbol Harmoni dan Kebersamaan di Perbatasan

Kalimantan Utara- Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, atas permintaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan penugasan Kepala BPIP Yudian Wahyudi, upacara dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (17/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BPIP mengenakan pakaian adat Bugis dengan nuansa merah keemasan.

Perayaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dilaksanakan dengan rangkaian acara yang meriah dan sarat makna, dihadiri oleh para undangan yang terdiri berbagai unsur Kemendagri/BNPP, Imigrasi, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan Laut, perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Nunukan, TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), IWAPI dan ormas serta Aparatur Desa, Pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA. Selain itu, upacara turut disaksikan oleh masyarakat setempat yang memadati sekitar lokasi upacara.

Dalam sambutannya, Karjono, juga menyuarakan visi penting mengenai perkembangan ekonomi di kawasan PLBN.