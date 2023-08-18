Humor Gus Dur: Kapal TNI Tenggelam karena Keberatan Dempul

JAKARTA - Suatu saat Muhammad AS Hikam sowan menemui Gus Dur. Sampai di kediaman, Hikam mengetahui mantan Presiden keempat itu sedang beritikaf.

Seketika itu, Hikam langsung menyimpuhkan diri di belakang Gus Dur. Mengetahui ada orang hendak menemuinya, Gus Dur menengok dan membalikan badan.

Saat itu, obrolan Hikam dan Gus Dur berjalan ringan dan santai.

BACA JUGA: Ini Alasan Pak Bas Intip Baju Erick Thohir saat Upacara Bendera di Istana

Gus Dur dan mantan menterinya itu membincang persoalan kebangsaan yang seolah tak ada habisnya. Sampailah obrolan tentang kekuatan pertahanan Indonesia.

Gus Dur tidak memungkiri bahwa kekuatan pertahanan nasional harus terus dikembangkan.

“Tapi kata TNI persenjataan kita itu kuat loh, Gus,” ucap Hikam dilansir NUOnline, Jumat (18/8/2023).