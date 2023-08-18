4 Fakta Warga Sipil Ditembak Mati KKB, Dihadang Lalu Dieksekusi

TIGA warga sipil ditembak mati Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya, di Distrik Kenyam, Komplek Yosoma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu 16 Agustus 2023 malam.

Para korban yakni Steven Didiway, Michael Rumaropen, dan Acun. Dua diantara korban adalah warga asli Papua. Berikut sejumlah faktanya:

1. Dihadang KKB Langsung Dieksekusi

Peristiwa tersebut terjadi saat ketiga korban sedang dalam perjalanan dari Batas Batu menuju Kota Kenyam, namun kemudian diduga dihadang KKB dan dilakukan penembakan.

Keluarga yang menunggu kedatangan ketiganya kemudian melaporkan kepada aparat lantaran hingga malam ketiganya tak kunjung tiba.

Setelah mendapat laporan, Aparat Gabungan TNI/Polri merespon, tapi ketiganya ditemukan telah meninggal dunia.

2. KKB Bakar Dua Mobil

KKB juga membakar dua unit kendaraan roda empat. KKB juga sempat melakukan baku tembak dengan Aparat Gabungan TNI/Polri, yang sedang patroli di wilayah itu. Meski demikian, tak ada korban jiwa dalam aksi tersebut.

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri membenarkan peristiwa tersebut.

"Kami sayangkan peristiwa ini, ada orang Papua dan pendatang yang jadi korban," ucap Fakhiri kepada awak media, Kamis (17/8/2023).

Ia himbau agar di momen HUT RI kali ini tak ada lagi aksi-aksi serupa, yang melanggar perintah Tuhan.

“Mari kita kita tinggalkan itu dan hargai hak hidup sesama manusia," ujarnya.