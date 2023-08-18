Advertisement
Prabu Jayabaya Ramal Sosok Satria Piningit Sang Penyelamat yang Dijanjikan, Ini Ciri-Cirinya!

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |06:07 WIB
Prabu Jayabaya Ramal Sosok Satria Piningit Sang Penyelamat yang Dijanjikan, Ini Ciri-Cirinya!
Ramalan Jayabaya soal Satria Piningit/Foto: Istimewa
JAKARTA – Prabu Jayabaya meramalkan akan datangnya sosok penyelamat yang dijanjikan, yaitu seorang “Satria Piningit”. Ramalan itu tertuang dalam beberapa serat, seperti Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, ramalan Raja Kediri Prabu Jayabaya (1135-1159) juga terdapat di Babad Tanah Jawi.

"Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman Keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya sang Ratu Adil, atau Satria Piningit," jelas Masud Thoyib Adiningrat, Budayawan Jawa yang juga Pengageng Kedaton Jayakarta.

Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satria Piningit:

"Akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Batara Kresna berwatak seperti Baladewa bersenjata trisula wedha (bait 159)"

"Akan ada dewa berbadan manusia”: menyebutkan bahwa Satria Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. itulah yang menyebabkan Satria Piningit," papar Masud.

Dia menjelaskan bahwa Satria Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas.

"Menyebutkan bahwa paras Satria Piningit itu seperti Batara Kresna (tampan, berwibawa) dan berawatak tegas seperti Baladewa," terangnya.

1 2
      
