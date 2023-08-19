Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah LB Moerdani Jenderal Katolik yang Pernah Mondok di Pesantren Assalam

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |05:00 WIB
Kisah LB Moerdani Jenderal Katolik yang Pernah Mondok di Pesantren Assalam
LB Moerdani (Foto: dok istimewa/Okezone)
JAKARTA - Leonardus Benyamin (LB) Moerdani dikenal sebagai Jenderal TNI yang anti-Islam. Meskipun beragama Katolik, namun ternyata ahli intelijen itu pernah mondok di Pondok Pesantren Assalam, Blora.

LB Moerdany lahir pada 2 Oktober 1932 di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Dia merupakan anak RG Moerdani Sosrodirdjo, seorang pegawai Nederland Indische Spoorweg Maatschappij alias perusahan kereta api Hindia Belanda.

Sementara ibunya, Jeanne Roech, seorang peranakan Jerman yang berprofesi guru TK. RG Moerdani seorang muslim, sementara Jeanne Katolik.

Sebelum menikah dengan Jeanne, Moerdani Sosrodirdjo telah memiliki tiga anak laki-laki dari istri pertamanya yang meninggal dunia.

Kedua orangtua LB Moerdani itu tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Bahkan, semasa kecil LB Moerdani dibaptis.

Di keluarga besar itu, Benny merupakan anak ke-6 dari 13 bersaudara. Jika ditarik dari garis ibu kandung (Jeanne Roech), Benny anak ke-3 dari 10 bersaudara. Benny kecil kerap berpindah-pindah tempat tinggal mengikuti tugas ayahandanya.

Pada 1930-an hingga awal 1940-an, Benny dititipkan di Cepu. Di kota kecil penghasil minyak itu Benny tinggal di rumah mertua ayahnya dari istri pertama.

"Di sana Benny sempat ikut mondok di Pondok Pesantren Assalam. Pondok yang dikelola Kiai Usman itu berjarak kurang dari 1 km dari rumah mertua ayahnya," kata Arief Usman, salah satu pengurus pondok yang juga cucu Kiai Usman tertuang dalam karya akademik Aulia Farah dari UNJ bertajuk “L.B Moerdani: Karier Militer dari Tentara Pelajar sampai Panglima ABRI (1945-1988)”.

