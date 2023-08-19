Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan Haru LB Moerdani dengan Pak Harto Usai Kena Stroke, Menangis Bersama di Sisa Usia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |06:00 WIB
Pertemuan Haru LB Moerdani dengan Pak Harto Usai Kena Stroke, Menangis Bersama di Sisa Usia
Benny Moerdani (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Leonardus Benyamin (LB) Moerdani merupakan Jenderal dari Kopassus yang dikenal sebagai ahli intelijen. Sosoknya tak asing di masyarakat lantaran pernah jadi tangan kanan dari Presiden Soeharto.

Sepanjang kariernya di TNI beragam prestasi ditorehkannya. Dia petarung sejati, pernah menumpas pemberontakan PRRI/Permesta hingga pantang mundur di garis depan konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Puncak prestasi Benny terjadi saat peristiwa pembajakan pesawat Woyla oleh Komando Jihad di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Benny yang kala itu Asintel Hankam menjadi aktor penting di balik pembebasan sandera.

Tapi LB Moerdani juga manusia. Di masa tuanya dia menderita sakit stroke. Dikutip dari Buku Benny Moerdani yang Belum Terungkap, Peristiwa Benny stroke terjadi pada tahun 2002. Saat itu, serdadu baret merah itu terpeleset di lantai bawah tanah sebuah hotel.

Benny diketahui berada di hotel tersebut untuk ikut bermain golf di Puncak, Jawa Barat. Tubuhnya ambruk dan pingsan usai kepalanya membentur sebuah kursi yang berada di samping lokasi jatuhnya. Saat ditemukan, kondisi Benny tak sadarkan diri dengan kepala yang berdarah.

Benny diketahui mengalami stroke usai bermain golf tersebut dan berobat ke RS Tan Tock Seng yang saat itu ditawarkan oleh PM Singapura.

Di kediamannya, Moerdani tinggal bersama istri dan anak tunggalnya, serta seorang perawat. Mereka yang selalu menemani dan mengurus sang jenderal tua itu setiap harinya karena sakitnya itu Benny tidak bisa berkomunikasi dengan jelas.

Kerluarga menggunakan sebuah lonceng yang disiapkan khusus untuknya untuk jika membutuhkan sesuatu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement