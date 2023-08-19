Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Nenek Pemilik Warteg Kena Hipnotis, Emas 16 Gram Raib

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |07:55 WIB
5 Fakta Nenek Pemilik Warteg Kena Hipnotis, Emas 16 Gram Raib
Seorang nenek pemilik Warteg mengaku dihiptonis, emas 16 gram raib (Foto: Okezone)
NENEK berinisial T (55) mengaku dihipnotis seorang pemuda, hingga mengalami kehilangan emas 16 gram dan uang ratusan ribu rupiah.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Korban Buka Warteg

Korban mengaku membuka usaha Warung Nasi Tegal (warteg) di Pademangan, Jakarta Utara, namun mengalami kebingungan di kawasan pemukiman padat di Jalan Cipinang Latihan, Jatinegara, Jakarta Timur.

Pengurus Lembaga Musyarawah Kelurahan (LMK) RW 13, Cipinang Besar Selatan, Harto (52) mengatakan nenek T yang tersesat di pemukimannya, mengaku menjadi korban hipnotis dari pelaku.

2. Pelaku Beli Kopi

Nenek T itu, tengah melayani pelaku yang membeli kopi di warungnya.

"Karena pelaku disuguhkan kopi oleh keponakannya, Nenek T hendak pergi ke pasar guna berbelanja kebutuhan warung. Pelaku menawarkan antaran ke pasar tersebut, di pasar Nalo katanya. Korban menolak tetapi teralihkan oleh tawaran pelaku," kata Harto kepada awak media di lokasi, Jumat 18 Agustus 2023.

3. Pura-Pura Ingin Tawarkan Bantuan

Harto mengatakan, pelaku tiba-tiba menanyakan status nenek yang diketahui telah menjadi janda. Ia melanjutkan, pelaku menawarkan bantuan untuk janda dengan tawaran tinggal dua kupon bansos (bantuan sosial).

"Kuponnya itu berupa bansos untuk janda dengan nilai uang Rp5,8 juta. Nenek itu pun mau, akhirnya diantar lah ke pasar oleh pelaku. Si nenek menjadi tidak sadar saat diajak ngobrol oleh pelaku, sampai dibawa keliling ke Pasar Tanah Abang, Cililitan, Pulogadung terus ke sini deh," jelas Harto.

Topik Artikel :
Warteg Nenek Dihipnotis hipnotis
