Puluhan Motor Hasil Curanmor Lintas Provinsi Diamankan Polda Jambi

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto memberikan keterangan soal pengungkapan motor hasil pencurian lintas provinsi. (MPI/Azhari Sultan)

JAMBI - Ditreskrimum Polda Jambi bersama Polda Metro Jaya mengungkap puluhan kendaraan hasil pencurian bermotor (curanmor) lintas provinsi dalam Operasi Jaran Siginjai 2023. Sementara tiga pelaku sudah diamankan di Polda Metro Jaya.

"Kendaraan hasil curian yang berhasil diamankan ada sebanyak 51 unit kendaraan roda dua dengan berbagai jenis merek," ucap Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto, Jumat (18/8/2023).

Dia menjelaskan, ada 36 unit kendaraan yang diamankan di Jalan Lingkar Selatan yang dibawa dengan menggunakan dua truk.

"15 unit kendaraan diamankan Polres Tebo di Jalan Jambi-Muaro Bungo, Kabupaten Tebo, Jambi," tutur Mulia.

Dari hasil pengembangan, motor yang ditemukan berasal dari Jakarta dengan TKP berbeda.

"Ditkrimum Polda Jambi bersama Polda Metro Jaya melakukan joint investigation," tuturnya didampingi Plt Wadirkrimum Polda Jambi, AKBP Andi M Ichsan.

Menurutnya, ada empat laporan yang masuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Tiga orang pelaku yang sudah diamankan di Polda Metro Jaya," tutur Mulia.