Jokowi Mabuk Laut Naik Kapal Perang TNI AL di Natuna, Reaksi Paspampres Mengejutkan

JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan saat menjabat sebagai Komandan Grup A (Dangrup A) Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mempunyai banyak pengalaman saat menjaga dan mengawal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satunya saat Jokowi mengunjungi perairan Natuna dengan menggunakan kapal perang. Tidak terbiasa dengan gelombang, Jokowi sempat mabuk laut. Paspampres yang berjaga dengan sigap mengantisipasinya.

Saat itu, kedatangan Jokowi ke Natuna untuk meneguhkan kedaulatan Indonesia yang kerap dilanggar oleh Tiongkok. Sekaligus menegaskan bahwa Natuna merupakan bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rombongan Presiden Jokowi berangkat dari Pelabuhan Ranai. Saat naik KRI Imam Bonjol 383, Presiden Jokowi diarahkan menuju ruang VIP yang berada di tengah kapal.

Ruangan itu disiapkan khusus untuk Presiden Jokowi selama perjalanan menuju titik koordinat laut yang ditentukan. Namun belum lama kapal berlayar ada kejadian unik di atas KRI Imam Bonjol tersebut.

”Awalnya, Presiden Jokowi merasa nyaman berada di ruang VIP. Namun setelah kurang lebih 30 menit kapal berlayar Presiden Jokowi mulai merasa pusing dan mual,” ujar M. Hasan dalam buku biografinya berjudul “Menjaga Jokowi Menjaga Nusantara: Catatan Perjalanan Jaguar Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden” dikutip, Sabtu (19/8/2023).

Arbituren Akademi Militer (Akmil) 1993 ini melanjutkan, Presiden Jokowi yang mengalami tanda-tanda mabuk laut kemudian memutuskan untuk keluar ruangan VIP untuk menghirup udara terbuka.

”Maklum orang ndeso, gak pernah naik kapal,” kata Jokowi. Setelah menggelar rapat terbatas di ruang VIP, Jokowi pun minta disiapkan ruangan di luar untuk melanjutkan pembahasan mengenai masalah Laut Natuna,”ujarnya.