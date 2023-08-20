Sosok Mbah Sambu Penyebar Islam di Lasem yang Berhasil Menumpas Perompak

JAKARTA - Sayyid Abdurrahman atau dikenal Mbah Sambu merupakan tokoh legendaris di Kota Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Penggiat sejarah di Lasem, Abdullah Hamid mengatakan bahwa Mbah Sambu merupakan salah satu penyebar ajaran Islam di daerah Lasem. Mbah sambu adalah walinegara (Guru Agama Islam) di Lasem yang merupakan pendatang dari Tuban.

"Ia dipanggil di Lasem oleh Adipati Tedjokusuma atau Mbah Srimpet untuk diangkat sebagai Walinegara Kadipaten Lasem dan dijadikan sebagai menantu," kata Hamid saat berbincang dengan Okezone beberapa waktu lalu.

Oleh masyarakat sekarang yang akrab dikenal dengan sebutan Mbah Sambu yaitu berasal dari namanya Syech Maulana Sam Bwa Asmarakandhi. Ia merupakan salah satu ulama tersohor sampai sekarang. Kebanyakan para ulama, kiai, dan orang-orang besar menisbatkan nasabnya pada Mbah Sambu.

"Bahkan, ada yang mengatakan bahwa hampir seluruh ulama di Jawa adalah keturunan dari Mbah Sambu," ucapnya.

Ada dua versi yang menceritakan silsilah Mbah Sambu. Versi pertama mengatakan bahwa beliau adalah Pangeran Sambudigdo Hadiningrat putra Pangeran Benawa, putra dari Jaka Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, Raja dari Kerajaan Pajang yang merupakan cikal bakal Kerajaan Mataram Islam.