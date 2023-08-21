5 Fakta Jokowi Kunjungi Afrika untuk Pertama Kalinya, Bawa Spirit Bandung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju ke Afrika, hari ini, Minggu (20/8/2023). Jokowi akan melakukan kunjungan ke negara-negara di Afrika untuk memperkuat kerja sama.

Berikut faktanya:

1. Kunjungi Afrika untuk pertama kalinya

Kunjungan Jokowi ke Afrika merupakan kunjungan pertama kalinya selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah mendekati akhir periode kedua ia menjabat, Jokowi berkesempatan untuk berkunjung ke negara-negara di Afrika.

2. Kunjungi 4 negara di Afrika

Jokowi mengaku akan mengunjungi empat negara sekaligus yakni, Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan.

"Hari ini saya dengan delegasi terbatas akan bertolak menuju ke Afrika. Kami akan berkunjung ke empat negara yaitu Kenya, Tanzania, Mozambik dan Afrika Selatan dan ini merupakan kunjungan pertama saya sebagai Presiden ke kawasan Afrika," kata Jokowi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (20/8/2023).

3. Bawa spirit Bandung

Jokowi menyebut kunjungan perdananya ke kawasan Afrika membawa semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) yang pernah dihelat di Bandung. Junjuungan ini juga dalam rangka memperkokoh solidaritas di antara negara-negara selatan global.

Kepala negara akan bertolak ke Afrika melalui Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.