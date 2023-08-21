10 Tahanan Polsek Rumbai yang Kabur Kembali Ditangkap, 4 Ditembak

PEKANBARU - Usaha Polresta Pekanbaru bersama Polda Riau untuk menangkap kembali tahanan Polsek Rumbai yang kabur membuahkan hasil. Sebanyak 10 tahanan berhasil ditangkap kembali.

Dari 10 orang yang ditangkap, empat diantaranya terpaksa dilumpuhkan karena melakukan perlawanan. Tim gabungan berhasil menangkap semua tahanan yang kabur dalam waktu 10 hari.

"Tim Reskrimum Polda Riau bersama kita berhasil menangkap semua tahanan kabur. Mereka ditangkap di tempat yang berbeda. Bahkan ada satu tahanan itu melakukan aksi kejahatan dalam pelariannya yakni merampas sepeda motor dan handpone," kata Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jefri R.P Siagian Minggu (20/8/2023) didampingi Dirkrimum Polda Riau Kombes Asep Dermawan dan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Berry Juana.

Sementara itu untuk empat tahanan yang terpaksa ditembak adalah Am, No, Da dan DP. Dalam kasus tahanan kabur ini, otak pelaku intelaktualnya adalah Amor. Para tahanan berhasil kabur setelah menggali saluran saptic tank tahanan.

"Mereka berhasil kabur setelah menggali saluran saptic tank dengan pakai pecahan piring dan kabur dini hari. Untuk kelalain anggota kita serahkan ke pihak Propam," imbuh Kapoleresta Pekanbaru.