INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ditembak dari Jarak Dekat, Pria Ini Selamat Setelah Peluru Memantul dari Tengkoraknya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |00:01 WIB
Ditembak dari Jarak Dekat, Pria Ini Selamat Setelah Peluru Memantul dari Tengkoraknya
Foto: X/@c4jimenez.
A
A
A

MEXICO CITY - Seorang pria Meksiko selamat setelah ditembak setidaknya dua kali di kepala karena peluru yang memantul dari tengkoraknya. Pria itu menganggap dirinya beruntung sementara warganet menyebutnya sebagai “pria keras kepala”.

Insiden itu terjadi pada 2 Agustus lalu saat pria, yang oleh media Meksiko disebut dengan nama Francisco, sedang berjalan-jalan di jalan lingkungan Gustavo A. Madero di Mexico City, Meksiko. Francisco tiba-tiba didekati oleh seorang pria yang diidentifikasi sebagai Carlos N. yang menembak kepalanya di jarak dekat dua kali.

Alasan serangan itu belum terungkap, tetapi yang menjadi fokus sebagian besar berita utama adalah dampak menakjubkan dari tembakan itu. Alih-alih menembus kepala Francisco, tembakan jarak dekat itu justru memantul dari tengkoraknya, sementara dia hanya mengalami luka ringan.

Sulit untuk menjelaskan dengan tepat bagaimana Francisco selamat dari serangan itu, tetapi menurut beberapa sumber, itu adalah kombinasi ajaib dari beberapa faktor. Pertama-tama, tampaknya peluru yang digunakan oleh para penyerang sudah sangat tua dan bubuk mesiunya sangat lembap.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
penembakan Jagat Unik meksiko
