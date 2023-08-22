Kala Panembahan Senopati Bercinta dengan Nyi Roro Kidul Sebelum jadi Penguasa Mataram

JAKARTA - Raja pertama Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama, membuat penguasa segoro kidul (Laut Selatan), Nyai Roro Kidul ketar-ketir.

Hal itu terjadi akibat kekuatan doa yang dipanjatkan Panembahan Senopati kepada Yang Maha Kuasa. Kala itu mendadak muncul angin puting beliung bercampur hujan deras. Gelombang laut setinggi gunung bergulung-gulung membuat pohon-pohon di pantai seketika ambruk. Air laut menjadi panas mendidih.

Dikisahkan dalam buku ‘Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam sampai Tahun 1647’ yang ditulis sejarawan Belanda WL Olthof, Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul pun heran dengan apa yang terjadi.

“Selama hidupku, belum pernah aku menyaksikan laut seperti ini. Kenapa ini? Apa kena gara-gara, apa karena matahari jatuh, atau apa mau kiamat,” kata Roro Kidul.

Olthof menerjemahkan, mahakarya sastra Jawa berupa tembang macapat ‘Babad Tanah Jawi’ yang mengisahkan tentang Mataram dan isinya serta silsilah raja-raja Jawa.

Bukan tanpa alasan Penembahan Senopati mendatangi Laut Selatan. Langkah kakinya atas perintah sang Paman, Ki Juru Martani. Panembahan Senopati memang sedang gundah gulana.

Dia tak henti berpikir kapan menjadi raja yang menguasai seluruh Tanah Jawa, turun-temurun hingga anak cucu. Dikisahkan dalam Babad Tanah Jawi, suatu ketika Ki Juru Martani menghampiri Panembahan Senopati yang sedang tiduran di Lipura. Tiba-tiba jatuh bintang bercahaya di dada keponakannya itu.

Bintang yang sinarnya terang benderang itu lantas berucap memberitahukan bahwa Panembahan Senopati akan menjadi raja di Mataram tanpa tanding. Disegani oleh musuh dan kaya raya. Wangsit dari bintang itu tak urung membuat Raden Bagus Dananjaya atau Raden Ngabehi Saloring Pasar (nama Panembahan Senopati) gelisah.