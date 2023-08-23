Advertisement
HOME NEWS NEWS

Melalui Pertamina, Presiden Ingin Tingkatkan Kerja Sama Energi di Tanzania

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |08:51 WIB
Melalui Pertamina, Presiden Ingin Tingkatkan Kerja Sama Energi di Tanzania
Melalui Pertamina, Presiden Jokowi ingin tingkatkan kerja sama energi di Tanzania (Foto: Dok Pertamina)
JAKARTA-Dalam kunjungan resminya ke Tanzania, Presiden Joko Widodo mengatakan ingin meningkatkan nilai investasi di Tanzania dalam bidang energi melalui BUMN Pertamina. Demikian disampaikannya saat menyampaikan keterangan pers bersama Presiden Tanzania Samia Suluhu di Dar Es Salaam, Selasa, (22/8/2023).

"Indonesia ingin tingkatkan investasi di Tanzania termasuk dalam pengelolaan Blok Gas Mnazi Bay oleh BUMN Indonesia dan pengolahan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk," ujar Presiden.

Kepala Negara menilai bahwa investasi dalam bidang tersebut sangat strategis dan dapat memperkuat kerja sama antarnegara berkembang.

"Kerja sama investasi di bidang ini sangat strategis dan akan memperkokoh kerja sama antara negara berkembang," ucapnya.

