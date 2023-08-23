Advertisement
HOME NEWS NEWS

Petani di Bekasi Apresiasi Bantuan Normalisasi Irigasi dari Kementan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:03 WIB
Petani di Bekasi Apresiasi Bantuan Normalisasi Irigasi dari Kementan
Foto: Dok Kementan
BEKASI - Irigasi yang baik di Kabupaten Bekasi membuat produktivitas pertanian semakin meningkat. Hal ini tak lepas dari peran bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan normalisasi irigasi pertanian.

Bantuan ini mendapat apresiasi dari petani setempat. Tomas Susanto, Ketua Gapoktan Suka Bakti di Desa Soga Bakti menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil yang telah membantu dalam memperbaiki saluran irigasi pertanian di Balong Tua dan Kalijati.

"Perbaikan dan normalisasi ini sangat penting dalam dua aspek yaitu pertama sebagai sumber utama irigasi pertanian yang mencakup tiga kecamatan Sukatani Tambelang dan Sukawangi dan untuk mengairi 5 desa di Kecamatan sini yang salah satunya desa Sukabakti yang Luasnya sekitar 781 hektar," ujar Tomas, Selasa (22/8/2023).

Yang kedua, lanjutnya, sebagai irigasi pembuang di saat musim penghujan datang di wilayah ini dari tahun sebelumnya seringkali melaksanakan goloran di sungai irigasi.

"Ini agar petani di desa kami dapat sumber air dari irigasi karena satu-satunya sumber air untuk lahan sawah di sini dan 3 tahun belakangan ini terjadi sendimentasi lumpur sampah dan rusaknya tanggul irigasi menjadi masalah yang serius untuk petani desa Sukabakti Kecamatan Tambelang pada saat kemarau kekeringan dan pada saat musim penghujan kebanjiran," katanya.

