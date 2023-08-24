Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dies Natalis SMK NU 1, TGB Sambut Positif Usulan Kampanye di Kampus

Abdul Wakhid , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:02 WIB
Dies Natalis SMK NU 1, TGB Sambut Positif Usulan Kampanye di Kampus
Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB M Zainul Majdi (Foto: Abdul Wakhid)
A
A
A

LAMONGAN - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Cabang Indonesia yang juga Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi menyambut baik usulan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang memperbolehkan kampanye di kampus. Menurutnya, agar pendidikan politik bisa diberikan kepada para mahasiswa.

Wacana kampanye di kampus digulirkan Ketua KPU Hasyim Asyari wacana menjadi polemik. Sebagian menyatakan sebagai terobosan dan sebagian yang lain tidak setuju dengan usulan tersebut.

Di tengah acara Dies Natalis SMK NU 1 Kecamatan Karang Geneng, Lamongan, Jawa Timur pada Rabu 23 Agustus 2023 malam, TGB ikut merespon polemik tersebut. Menurut TGB, kampanye di lembaga pendidikan menjadi tanggung jawab partai politik untuk memformulasikan pendidikan politik yang sehat.

Dengan diperbolehkannya kampanye di kampus, partai politik bisa menyampaikan visi dan misinya, membuka ruang dialog dengan anak-anak muda yang berada di lembaga pendidikan karena anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi penerus pemimpin bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dilarang adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Pembahasan diperbolehkannya kampanye di kampus menjadi hal yang penting agar mahasiswa menjadi lebih efektif untuk menyalurkan aspirasinya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement