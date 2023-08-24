Dies Natalis SMK NU 1, TGB Sambut Positif Usulan Kampanye di Kampus

LAMONGAN - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar Cabang Indonesia yang juga Ketua Harian DPP Partai Perindo, TGB Zainul Majdi menyambut baik usulan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang memperbolehkan kampanye di kampus. Menurutnya, agar pendidikan politik bisa diberikan kepada para mahasiswa.

Wacana kampanye di kampus digulirkan Ketua KPU Hasyim Asyari wacana menjadi polemik. Sebagian menyatakan sebagai terobosan dan sebagian yang lain tidak setuju dengan usulan tersebut.

Di tengah acara Dies Natalis SMK NU 1 Kecamatan Karang Geneng, Lamongan, Jawa Timur pada Rabu 23 Agustus 2023 malam, TGB ikut merespon polemik tersebut. Menurut TGB, kampanye di lembaga pendidikan menjadi tanggung jawab partai politik untuk memformulasikan pendidikan politik yang sehat.

Dengan diperbolehkannya kampanye di kampus, partai politik bisa menyampaikan visi dan misinya, membuka ruang dialog dengan anak-anak muda yang berada di lembaga pendidikan karena anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi penerus pemimpin bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang dilarang adalah penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Pembahasan diperbolehkannya kampanye di kampus menjadi hal yang penting agar mahasiswa menjadi lebih efektif untuk menyalurkan aspirasinya.

(Arief Setyadi )