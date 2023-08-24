Pengangkatan Benny Moerdani sebagai Panglima TNI Picu Perdebatan, Begini Kisahnya

JAKARTA - Leonardus Benyamin Moerdani atau Benny Moerdani merupakan salah satu tokoh TNI yang cukup berpengaruh di masanya. Benny merupakan salah satu jenderal TNI yang ditakuti sekaligus disegani banyak orang.

Karena keberaniannya, Benny terpilih sebagai salah satu tentara perintis Batalion 120 di kesatuan Tentara Pelajar. Demikian dilansir dari buku Benny Moerdani, Yang Belum Terungkap.

Suhendro yang saat itu menjabat sebagai komandan rayon mengatakan, tidak banyak anggotanya yang bisa masuk ke batalion tersebut. “Hanya orang-orang pilihan,” katanya.

Benny diangkat menjadi Panglima ABRI oleh Presiden Soeharto pada 1983. Sebelumnya, Benny Moerdani bertugas sebagai Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan merangkap Asisten Intelijen Kopkamtib sekaligus wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau Bakin.

Saat itu, Keputusan Presiden Soeharto menunjuk Benny Moerdani sebagai Pangab kala itu sempat memantik perdebatan. Sebagian orang menilai perjalanan karier kemiliteran Benny Moerdani belum mumpuni, apalagi Benny Moerdani tak banyak memiliki pengalaman terotorial.

Ya, Benny memang lebih memiliki keahlian di bidang intelijen, hampir seluruh pengalaman Benny Moerdani berlangsung di pasukan khusus dan intelijen, yang kemudian membuat ia dikenal sebagai si Raja Intel.

Benny lahir di Cepu, 2 Oktober 1932. Dia memiliki nama lengkap Leonardus Benjamin Moerdani. Benny merupakan anak ketiga pasangan Raden Gerardus Moerdani Sosrodirdjo dan Jeanne Roech.